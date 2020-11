​Thái Bình: Khởi tố 2 'con nuôi' của trùm cho vay nặng lãi Chúc 'Nhị'

Sáng 17.11, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Long Bách (25 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, ngụ H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản , quy định tại khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự.