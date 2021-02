Bắt 'vợ bé' nghi can cầm đầu đường dây xăng giả, kém chất lượng

Liên quan đến vụ đường dây sản xuất, mua bán xăng giả , kém chất lượng cực lớn vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị của nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá, ngày 10.2 Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt thêm một nghi can.