Bắt vụ nuôi nhốt 17 con hổ trong nhà dân ở Nghệ An

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, rạng sáng nay, 4.8, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ vụ nuôi nhốt hổ trái phép quy mô lớn tại xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An).

Theo đó, sau một thời gian điều tra, theo dõi, rạng sáng 4.8, hàng chục cảnh sát đã ập vào một số cơ sở nuôi nhốt hổ tại nhà dân thuộc xã Đô Thành để kiểm tra việc nuôi nhốt hổ trái phép.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành, trong đó có một số cá thể nặng khoảng 200 kg. Số hổ này sau đó được cho vào các lồng sắt, cẩu lên xe tải để vận chuyển đi phục vụ công tác điều tra.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí sau khi vụ việc được điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 1.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An cũng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 7 con hổ con từ H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra H.Diễn Châu (Nghệ An). Số hổ này đã được đưa đến Trung tâm Cứu hộ động vật Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) để chăm sóc, nuôi dưỡng.