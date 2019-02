Bắt 'yêu râu xanh' khống chế thiếu nữ hiếp dâm, cướp tài sản

Tối 12.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Huệ (Long An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Khôi (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, H.Đức Huệ) về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 3.2, em T.T.T.C (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ) trông giữ quán cà phê của gia đình để cha mẹ đi chợ mua sắm đồ đạc cho ngày Tết. Gần nửa giờ sau, một thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe máy không rõ biển số đậu trước sân, rồi vào bên trong kêu ly trà đá. Tại đây, nam thanh niên xin ra nhà sau để đi vệ sinh.

Khi C. đang làm nước, người này từ phía sau đi lên cầm con dao nhỏ kè sát đe dọa, khống chế kéo nạn nhân vào buồng. Do nhà vắng người, y lấy dây trói chân tay rồi thực hiện hành vi đồi bại , sau đó trấn lột cướp bộ vòng đeo tay 1 chỉ 18K, 1 nhẫn vàng cùng 1 điện thoại di động rồi ra xe chạy đi.

Nhận tin báo, Công an H.Đức Huệ phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để lại và củng cố lời khai nạn nhân để phục vụ điều tra. Một tuần sau, Cơ quan CSĐT đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Đặng Minh Khôi.

Khi tìm đến địa chỉ gia đình, Đặng Minh Khôi đã bỏ trốn. Trinh sát hình sự vận động gia đình kêu gọi Khôi ra đầu thú . Ngày 10.2, Khôi ra trình diện tại Công an H.Đức Huệ và khai báo toàn bộ sự việc.