Bầu cử tại Đà Nẵng: Dịch Covid-19 gây biến động thường xuyên danh sách cử tri

Ngày 22.5, thông tin từ Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP.Đà Nẵng cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP đang diễn biến phức tạp, số lượng cử tri cách ly ngày càng đông nên công việc chuẩn bị cho bầu cử của các tổ bầu cử tại địa phương rất nặng nề và nhiều khó khăn, vất vả.

Đáng chú ý, theo UBBC Đà Nẵng, danh sách cử tri thường xuyên biến động, đặc biệt có tăng, giảm mạnh ở những địa bàn có các khu cách ly y tế tập trung; các cử tri là công nhân, lao động tự do, sinh viên các trường đại học , cao đẳng tạm trú trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã về các tỉnh, TP khác .

“Hiện nay, UBBC TP đã chỉ đạo các ban bầu cử, tổ bầu cử và UBND phường, xã rà soát, cập nhật hằng ngày về danh sách cử tri, liên hệ xác nhận nguyện vọng bầu cử của cử tri để bảo đảm công tác chuẩn bị phương án bầu cử tại từng khu vực bỏ phiếu, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử”, UBBC TP.Đà Nẵng thông tin thêm.

Theo số liệu đến ngày 20.5, Q.Liên Chiểu giảm gần 6.000 cử tri, Q.Ngũ Hành Sơn giảm gần 2.600 so với thời điểm báo cáo lập danh sách cử tri (ngày 13.4.2021).

Cũng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBBC Đà Nẵng đã giải thể 1 tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu (so với các báo cáo trước đây) tại P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng và ghép chung tổ bầu cử này vào khu vực bỏ phiếu khác. Nguyên nhân là do số lượng cử tri là sinh viên trở về các tỉnh, TP khác do Covid-19.

Như vậy, hiện Đà Nẵng có 525 tổ bầu cử (với tổng số 8.773 thành viên Tổ bầu cử) tại 525 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng vũ trang) trên địa bàn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBBC TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, cho biết trong bối cảnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, UBBC TP đã cho triển khai kế hoạch ghi hình và phát sóng phát biểu vận động bầu cử của các ứng cử viên HĐND TP khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, các thành viên được ghi hình các bài phát biểu chương trình hành động với thời lượng phát sóng 3 phút/ứng cử viên.

Theo ông Triết, đến ngày 16.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Đà Nẵng đã hoàn thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của 89 ứng cử đại biểu HĐND TP tại tổng cộng 76 điểm cầu; kết thúc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 20. 5.