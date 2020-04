Bé gái bị hiếp dâm tại H.Bình Chánh vừa bị chém

Ngày 24.4, bà Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, mẹ em N.T.B - là nạn nhân trong vụ hiếp dâm tại H.Bình Chánh , TP.HCM, Thanh Niên đã phản ánh) vừa có có đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình chánh) về việc B. bị hai người lạ mặt chém bị thương ở tay.

Theo bà Thơm, ngày 23.4, Công an H.Bình Chánh mời bà 11 giờ đến trụ sở đơn vị này để nhận các thông báo liên quan trong vụ án của em B . Do công việc đến 12 giờ trưa mới xong, nên bà Thơm gọi điện kêu B. đến công ty bà Thơm đang làm để làm thay (từ nhà đến chỗ làm đi bộ mất 5 phút).

Lúc 10 giờ 20 ngày 23.4, B. vừa bước ra khỏi nhà trọ 100m, đi bộ trên đường thì nghe tiếng xe máy phía sau chạy theo. Khi quay lại thấy có hai người đi xe máy, bịt mặt dùng hung khí chém vào người B. khiến em bị thương ở tay. 2 kẻ chém em liền bỏ chạy. B. chạy đến chỗ làm của mẹ để nhờ cứu giúp. Bà Thơm còn cho biết sau khi đưa B. về nhà băng bó vết thương, bà cùng một người con khác đi xe máy đến Công an H.Bình Chánh. Trên đường đi hai mẹ con bà cũng bị 2 người bịt mặt chạy theo bám sát xe, nghi bị theo dõi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Thơm cho biết đã nộp đơn lên công an xã Vĩnh Lộc B, và đã được công an xã này mời lên làm việc. Theo bà Thơm, từ khi vụ việc B. bị hiếp dâm xảy ra, công an vào cuộc thì B. rất hoảng sợ, không dám ra khỏi nhà vì sợ trả thù. B. từ nhỏ sống với gia đình, và không có mâu thuẫn gì với ai.