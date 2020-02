Bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm: Cần nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án

Vụ việc này từng được Báo Thanh Niên ngày 11 - 12.2 phản ánh, chỉ ra những dấu hiệu bất thường trong đề nghị giám định độ tuổi của Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cũng như kết quả giám định của Trung tâm pháp y TP.HCM. Theo đó, gia đình nạn nhân quyết liệt khiếu nại trước những dấu hiệu bất thường này.

Trước đó vào ngày 3.2, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đã gửi văn bản đề nghị Công an huyện Bình Chánh xác định rõ hành vi của đối tượng N.N.Q có xâm hại tình dục em N.T.B hay không. Vì theo Bản kết luận giám định thì ADN của N.N.Q có hiện diện trong phết vùng hậu môn của N.T.B.

Bà N.T.Th tiếp tục khiếu nại Công an H.Bình Chánh Ảnh: Gia đình cung cấp

Vậy hành vi của đối tượng N.N.Q có cấu thành tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ? Vấn đề thứ hai, đó là giấy khai sinh do cơ quan có thầm quyền cấp theo quy định của luật Hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, nếu Công an huyện Bình Chánh thấy giấy khai sinh của em N.T.B có vấn đề nghi vấn, thì cũng có thẩm quyền điều tra xác minh tính pháp lý của nó.

Theo Sở LĐ-TB-XH, giấy khai sinh là giấy tờ nhân thân của con người, là cơ sở pháp lý trong quá trình tố tụng dân sự và hình sự theo quy định, nên Sở đề nghị Công an huyện Bình Chánh giải đáp việc trưng cầu giám định tuổi của em N.T.B nhằm vào việc gì trong khi em đã có giấy khai sinh.

Đến ngày 6.2, Công an huyện Bình Chánh phúc đáp Sở LĐ-TB-XH bằng Công văn số 473/CABC-ĐTTH. Theo đó, công văn nêu bà N.T.Th (mẹ bé N.T.B) khai bé B sinh ngày 2.1.2005 âm lịch; giấy chứng sinh của bà N.T.Th tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự (Đồng Tháp), bà Th. vào viện ngày 8.2.2005, ra viện ngày 13.2.2005; chẩn đoán lúc ra viện: đẻ 1 thai tự nhiên và không có thông tin về giới tính, không lưu giữ giấy chứng sinh. Về việc yêu cầu giám định độ tuổi trong khi nạn nhân N.T.B đã có giấy khai sinh, Công an huyện Bình Chánh viện dẫn do ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh của em N.T.B là 2.1.2005 không đúng với thời gian nhập viện của bà N.T.Th là ngày 8.2.2005.

Tuy nhiên, trong văn bản ngày 19.2 do Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ký, khẳng định Sở đã đối chiếu lịch vạn niên, kết quả cho thấy ngày 2.1.2005 âm lịch là ngày 10.2.2005 dương lịch, đúng với thời điểm bà Th. nhập viện và đồng nghĩa với việc bà Th. sinh con trong thời gian này.

Điểm thứ hai mà Sở LĐ-TB-XH đề nghị phải làm rõ, đó là trước khi sinh bé B. thì bà Th. còn có một người con trai là N.V.H sinh ngày 27.3.2002. Điều này mâu thuẫn với kết luận giám định độ tuổi của Trung tâm pháp y TP.HCM cho rằng bé N.T.B từ trên 17 tuổi đến 17 tuổi 6 tháng (nghĩa là sinh trong khoảng thời gian từ tháng 5.2002 đến tháng 10.2002).

“Về khoa học, không có bà mẹ nào sinh hai đứa con cách nhau từ 3 đến 5 tháng”, văn bản nêu. Do đó, Sở tiếp tục đề nghị Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án (nếu đối tượng N.N.Q có hành vi phạm tội) nhằm đảm bảo quyền, lợi ích, sự phát triển tốt nhất của trẻ em và bảo vệ trẻ em trước những hành vi bị bạo lực, xâm hại tình dục.