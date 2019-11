Chưa giao cấu, chưa thành tội hiếp dâm?

Mặc dù nghi can thừa nhận có hành vi ôm hôn, sờ soạng vùng kín thiếu nữ 16 tuổi và bị chống cự quyết liệt, nhưng cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì “chưa có hành vi giao cấu”, khiến nhiều ý kiến cho rằng có thể bỏ lọt tội phạm. Giữa tháng 10.2019, Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm theo đề nghị của gia đình ông V.V.K (ngụ xã Điền Công, TP.Uông Bí).

Nghi can có sờ soạng vùng kín thiếu nữ

Theo đơn tố cáo của gia đình ông K., con gái ông là V.T.Q (16 tuổi) bị Bùi Văn Doanh (38 tuổi) có hành vi sàm sỡ , hiếp dâm tại thời điểm ngày 21.8.2019.

Cụ thể, trong ngày 21.8, khi thấy Q. hoảng loạn, gia đình gặng hỏi thì Q. đã kể lại toàn bộ sự việc rằng sáng 21.8, Q. đang ở nhà một mình thì ông Doanh tự động vào nhà, gạ gẫm. Bất chấp việc Q. không đồng ý, ông Doanh dùng vũ lực đè Q. xuống hôn, sờ bóp... Do Q. chống cự quyết liệt, giằng co, móng tay của ông Doanh đã làm trầy xước vùng cửa mình của cháu. Bị chống trả quyết liệt, Doanh bỏ ra về và đe dọa Q. không được kể cho ai. Trong tối cùng ngày, Công an TP.Uông Bí đã đưa cháu Q. đi khám và xác định có vết xây xước nhỏ ở môi miệng âm đạo.

Tuy nhiên, sau thời gian xác minh tội phạm, Công an TP.Uông Bí có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Theo Cơ quan CSĐT, căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai nhận của Bùi Văn Doanh, là tuy Doanh thừa nhận có hành vi ôm hôn, sờ ngực và bộ phận sinh dục của Q., song Doanh chưa có hành vi giao cấu với Q. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Q. đã trên 16 tuổi, do vậy hành vi của Doanh không cấu thành tội phạm. Qua đó, Công an TP.Uông Bí cho biết sẽ xử lý hành chính đối với Doanh.

Không đồng ý với trả lời của Công an TP.Uông Bí, gia đình Q. đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan cấp trên.

Bỏ lọt tội phạm?

Ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự TAND tối cao, cho rằng dư luận đang quan tâm và bất bình về hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và phụ nữ. TAND tối cao cũng đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 06/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tội hiếp dâm của bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

“Nếu so sánh vụ án này với một số vụ án như: Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em ở TP.Vũng Tàu, Nguyễn Phú Cự hiếp dâm (Q.7, TP.HCM) và vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở H.Chương Mỹ (Hà Nội), đều có một điểm giống nhau là khi cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý hồ sơ ban đầu theo tố cáo của gia đình người bị hại thì không khởi tố ngay, với lập luận “không đủ dấu hiệu phạm tội”. Nhưng đến khi dư luận lên tiếng, lãnh đạo cấp trên ráo riết kiểm tra hồ sơ, chỉ đạo thì vụ án mới được khởi tố, truy tố và xét xử”, ông Quế phân tích và cho rằng: “Nếu muốn xử lý tội phạm xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em, nhưng cứ “đòi” người xâm phạm phải nhận tội ngay, thì có lẽ chẳng bao giờ xử được vụ án nào. Cái mà chúng ta cần là nghiệp vụ đấu tranh đối với tội phạm của cơ quan tiến hành tố tụng”.

Cũng theo ông Quế, việc Công an TP.Uông Bí không khởi tố vụ án hiếp dâm là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. “Nghi can đã thừa nhận có hành vi ôm hôn, sờ ngực và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Nạn nhân khai rõ về hành vi xâm phạm của nghi can. Dấu hiệu tội phạm rất rõ. Việc giao cấu được hay không, không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội hiếp dâm”, ông Quế phân tích.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, dẫn quy định về dấu hiệu cơ bản của tội hiếp dâm là “người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân” và cho rằng ông Bùi Văn Doanh thừa nhận ôm hôn, sờ ngực và bộ phận sinh dục của Q. bất chấp sự kháng cự của nạn nhân; kết quả giám định các dấu vết thân thể xác định có vết xước nhỏ, thể hiện ông Doanh đã sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, khống chế nạn nhân. Việc giao cấu không thực hiện được là do khách quan, nạn nhân chống trả, la hét.

“Tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức và đã hoàn thành từ thời điểm có hành vi tấn công nạn nhân để xâm hại tình dục. Cùng với đó, theo tinh thần Nghị quyết số 06/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hành vi quan hệ tình dục khác là dùng bộ phận khác trên cơ thể (ngón tay...) xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ . Vì vậy, hành vi của Bùi Văn Doanh đã thỏa mãn dấu hiệu của tội hiếp dâm”, luật sư Hùng phân tích.