Bé gái nặng 5,5 kg ở Nghệ An chào đời bằng sinh thường

Chiều 20.10, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, các bác sĩ, hộ lý của trung tâm này đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh thường bé gái nặng 5,5 kg. Đó là sản phụ Nguyễn Thị Hương (33 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) nhập viện với thai nhi 40 tuần tuổi với các triệu chứng sắp sinh con.

Qua siêu âm, thăm khám, các bác sĩ xác định thai nhi rất lớn. Khi hội chẩn, các bác sĩ tiên lượng sản phụ có thể sinh thường nên đã không sử dụng biện pháp mổ đẻ bắt thai. Sau ít giờ theo dõi, hỗ trợ của các bác sĩ, sản phụ sản Hương đã sinh thường thành công một bé gái nặng 5,5 kg. Sau sinh, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt và có thể xuất viện sau vài ngày nữa.

Bác sĩ Giản Viết Hợp (Khoa sản, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ), cho biết đây là trường hợp sinh khó vì thai nhi rất lớn. Thông thường đối với những trường hợp sinh thai lớn thì sản phụ rất dễ bị những di chứng: băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung, thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương.

Vì thế, phần lớn những trường hợp mang thai to, bác sĩ đều chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Riêng với trường hợp của sản phụ Hương, do sức khỏe trước sinh của cả mẹ và bé đều rất tốt, nên các bác sĩ đã quyết định cho sinh thường. “Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các y, bác sĩ, sản phụ đã "vượt cạn" thành công”, bác sĩ Hợp nói.

Đây là lần sinh nở thứ 3 của chị Hương. Hai lần trước đó, chị Hương đã sinh 2 bé có cân nặng 4,8 kg và 3,8 kg đều bằng phương pháp sinh thường. Chị Hương cho biết, thời gian mang bầu con thứ ba, chị ăn nhiều trái cây và các loại ngũ cốc, cân nặng khi mang thai của chị chỉ tăng khoảng 11 kg nhưng thai nhi lại nặng đến 5,5 kg.