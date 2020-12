Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy 'mẹ vì hoàn cảnh không nuôi được con'

Ngày 6.12, UBND xã Thanh An (H.Cam Lộ, Quảng Trị) xác nhận vào tối 3.12, người dân địa phương đã phát hiện 1 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Cầu Dừa, thôn Phú Ngạn (xã Thanh An, H.Cam Lộ) trong một túi ni lông. Bên trong túi ngoài tã, áo, sữa bột còn có 1 mảnh giấy ghi thông tin bé sinh ngày 1.12.2020 và nêu lý do bỏ lại đứa bé: “mẹ vì hoàn cảnh không nuôi được con” và “nếu có ai nhận nuôi cháu, em xin thật tâm cảm ơn”.