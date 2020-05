Bé trai 1 tuổi tử vong sau cú va chạm với xe bán tải

Tối 18.5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Mai Động (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao tài xế L.H.L (25 tuổi, quê tại xã An Châu, H.Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) cho Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai ông cháu thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh CTV Theo báo cáo nhanh của Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, khoảng 18 giờ 20 chiều 18.5, tại khu vực cầu Mai Động (P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 98C - 204.79 do tài xế L.H.L điều khiển và xe máy điện mang biển số 29AA - 066.21 do ông N.V.T (57 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) điều khiển, chở theo cháu N.M.N.A (1 tuổi).

Vụ tai nạn khiến bé N.A tử vong tại chỗ, ông T. bị thương, được đưa tới Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu, chiếc xe máy điện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT số 4 đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an Q.Hai Bà Trưng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Công an P.Mai Động (Q.Hoàng Mai), sau khi xảy ra tai nạn chết người, tài xế L.H.L đến đơn vị này trình diện. Do sự việc xảy ra tại địa bàn Q.Hai Bà Trưng nên tài xế L.H.L đã được bàn giao cho Công an Q.Hai Bà Trưng để điều tra.