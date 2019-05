Bé trai 18 tháng tuổi chạy ra đường bị xe ba gác tông tử vong

Ngày 15.5, thượng tá Mai Thành Trực, Trưởng công an H.Châu Thành (Long An), cho biết do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên công an đã bàn giao thi thể bé Huỳnh Thanh Ân (18 tháng tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, Long An) để mai táng vào sáng cùng ngày.