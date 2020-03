Bến Tre cách ly 205 người về từ Thái Lan

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, vào tối 19.3 và 20.3, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 205 người Việt Nam từ Thái Lan trở về, đư đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly y tế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, thuộc ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, H. Giồng Trôm, nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, đây là đoàn người Việt Nam đầu tiên trở về từ Thái Lan được cách ly tại tỉnh Bến Tre. Những người này là sinh viên, người lao động của các tỉnh trong nước trở về Việt Nam.

Các đoàn người về từ Thái Lan được tỉnh Bến Tre đón, đưa vào khu vực cách ly. ẢNH: BẮC BÌNH

Tại nơi tiếp nhận, các xe chở hành khách được phun thuốc khử khuẩn; các trường hợp cách ly đều được cán bộ, nhân viên y tế thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre khám sức khỏe, đo nhiệt độ, huyết áp theo quy định.

Các đơn vị Công an và Quân sự đã tăng cường lực lượng triển khai tuần tra, canh gác 24/24 giờ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân về cách ly, cũng như an toàn cho đơn vị.

Để bảo đảm công tác tiếp đón được chu đáo, an toàn, trước đó tỉnh Bến Tre đã chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.