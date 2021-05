Bênh con trai trốn cách ly đi thả diều, bố và chú cầm dao đuổi công an

Chiều 31.5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hiệp Hòa vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi) và Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, em trai Hoàng), cùng trú xã Hoàng An (H.Hiệp Hòa), để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 29.5, thực hiện kế hoạch của UBND xã Hoàng An, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.