Bệnh nhân 1342 được tại ngoại sau khi bị khởi tố

Tối 11.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đối với bị can D.T.H (28 tuổi), bệnh nhân (BN) 1342 , là nam tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) để điều tra về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240 bộ luật Hình sự. Ngoài ra, BN 1342 cũng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.