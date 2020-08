Bệnh nhân 769 là cán bộ thanh tra làm việc tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Đáng chú ý, trong số này có BN 769 N.T. T.H (nữ, 30 tuổi, K48 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng); là cán bộ làm việc tại Thanh tra TP.Đà Nẵng. BN này có lịch trình thường xuyên làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính TP, nơi có rất đông các cán bộ thuộc các sở, ngành của Đà Nẵng làm việc.

Từ tháng 5 đến ngày 16.7, BN tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP.Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của BV Đà Nẵng.

Từ ngày 22.7 - 4.8, BN này đi lại như sau: Làm việc tại Trung tâm Hành chính TP (Q.Hải Châu); tiếp xúc với chị X.N và chị Q.T ở 162 Cù Chính Lan; tiếp xúc chồng N.H.N tại nhà K48 đường Nguyễn Văn Linh; đến nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, Đà Nẵng; đến 118 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng; đi tập Yoga tại 158 Hàn Thuyên; uống cà phê tại Mayaca Coffee ở đường Lê Đình Dương; đi chợ trong xóm đường Thanh Long; cùng em gái là N.T. T.H đi mua sắm tại siêu thị Big C, Q.Thanh Khê; đến 44 Đặng Thai Mai tiếp xúc với chị H.G, chị C; cùng chồng đến Trạm y tế phường Phước Ninh, để khai báo y tế ; đến siêu thị Vinmart đường Hoàng Diệu (không rõ địa chỉ); đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, TP. Đà Nẵng.