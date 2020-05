Bệnh nhân Covid-19 số 166 điều trị tại Ninh Bình được xuất viện

Sáng 4.5, Công an TP. Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Công an điều động Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đại tá Phan Văn Dũng làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.