Bệnh nhân Covid-19 thứ 599, 600 con của BN 561, cháu của bệnh nhân 522, 523

Chiều 2.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về kết quả điều tra, giám sát 9 BN Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm: BN 591, BN 592, BN 593, BN 594, BN 596, BN 597, BN 598, BN 599 và BN 600 (tất cả đều ở Quảng Nam).

BN 591 (nữ, 63 tuổi, ở xã Duy Phước, H.Duy Xuyên). Chiều 18.7 từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng, sau đó di chuyển về dự đám tang cha tại xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), đến 18 giờ cùng ngày thì về nhà. Sáng 19.7, ra lại đám tang, có tiếp xúc trực tiếp với BN 456 và nhiều người. Chiều 20.7, tiếp tục tiếp xúc với BN 456, tiếp xúc với nhiều người trong đó có chồng và con.

Quảng Nam lập chốt kiểm soát người ra vào Quảng Nam. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sáng 21.7, BN uống cà phê quán Thanh Vân, Lang Châu Nam cùng với nhiều người hàng xóm. Từ ngày 22-25.7, ở nhà tiếp xúc với nhiều hàng xóm. Sáng 23.7, đến UBND xã nhận tiền thương binh liệt sĩ. Sáng 26.7, BN có sốt nên đến Bệnh viện Bình An (TT.Nam Phước) khám, chiều cùng ngày đến tạp hóa Sáu Ngát (Chợ Nam Phước) mua nhu yếu phẩm.

Chiều 27.7, hát Karaoke tại nhà vợ chồng chị L. và anh Q. Chiều 29.7, đến nhà ông L. (xã Duy Phước) để được khám bệnh, sau đó về nhà và có chị dâu là T.T.Tr.

Chiều 30.7, được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế (TTYT) H.Duy Xuyên và đưa xuống khu cách ly tập Trung tại khách sạn Mỹ Sơn. Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

BN 592 (nữ, 100 tuổi, xã Duy Trung, H.Duy Xuyên). Ngày 22.7, vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình An (BN 524 có thời gian điều trị tại bệnh viện này). Ngày 27.7, xuất viện về nhà.

BN 593 (nam, 75 tuổi, ở khối Thịnh Mỹ, P.Cẩm An, TP.Hội An). Đầu tháng 7 BN được con đưa ra thăm vợ tại phòng 607 khoa Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng sau đó được con chở về nhà bằng xe máy.

Ngày 23.7, BN được con đưa đến Bệnh viện Hội An bằng xe máy để làm xét nghiệm máu. Từ 26-29.7, BN ở nhà lo tang vợ, có tiếp xúc nhiều người. Ngày 30.7, được đưa đi cách ly tại Trường Thủy Lợi. Hiện BN có sốt nhẹ, mệt mỏi, có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp.

BN 594 (nữ, 68 tuổi, xã Cẩm Kim, TP.Hội An). Sáng 14.7 đi xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng chăm con gái tại tầng 3 khu G, khoa Nội tổng hợp khu yêu cầu - Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 16.7, đi xe buýt về lại Hội An.

Sáng 20.7 đi xe buýt ra lại Bệnh viện Đà Nẵng để chăm con gái, trưa 22.7 đi xe buýt về lại Hội An. Trong thời gian tại bệnh viện có di chuyển đi lại mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng.

Ngày 22.7, từ bệnh viện về lại nhà, có biểu hiện mệt mỏi, đau lưng dấu hiệu cảm cúm. Ngày 31.7, BN khai báo tại Trạm y tế xã Cẩm Kim và được cách ly từ ngày 31.7, tại trường Thủy Lợi.

BN 596 (nữ, 23 tuổi, ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình) là nhân viên y tế phòng khám tư. BN hằng ngày làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 14-19.7, vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

Sáng 22.7, đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở Kế Xuyên 1 (xã Bình Trung). Chiều 22.7, đi biển tại xã Bình Nam (H.Thăng Bình). Sáng 23.7, đi chợ Kế Xuyên, ghé shop quần áo Trang tại chợ. Chiều 26.7, BN về quê tự cách ly tại nhà.

Sáng 28.7, BN tới TYT xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này BN có đeo 2 khẩu trang. Sau đó về nhà và tự cách ly tại nhà. Chiều 30.7, có biểu hiện sốt vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) và lấy mẫu xét nghiệm ngày 31.7. Hiện sức khỏe ổn định, hơi đau rát cổ.

Bệnh nhân 599, 600 là con của BN 561

BN 597 (nam, 39 tuổi, ở Khu phố 5, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình), kinh bán cà phê tại nhà. BN là con của BN 522; BN 523, sống cùng nhà với 2 BN này. Từ ngày 9 – 22.7, hằng ngày ra Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là BN 522 (sáng ra chiều về).

Từ ngày 22 – 29.7, BN chỉ ở nhà chăm sóc bố là BN 522, hằng ngày BN đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam. Ngày 31.7, BN cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TTYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện sức khỏe bình thường, ổn định.

Binh chủng hóa học phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An. ẢNH: Tấn Điểu

BN 598 (nữ, 8 tuổi, Khu phố 5, TT.Hà Lam). BN là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN 597, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523. Ngày 31.7, cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TTYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện sức khỏe bình thường, ổn định.

BN 599 (nữ, 19 tuổi, ở Khu phố 5, TT.Hà Lam) là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 561, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 561. Ngày 31.7, cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TTYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại sức khỏe bình thường, ổn định.

BN 600 (nữ, 7 tuổi, Khu phố 5, TT.Hà Lam). BN là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 561, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 561. Hiện sức khỏe bình thường, ổn định.

Về Tình hình Covid-19 tại Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 (tính riêng các ca được lấy mẫu tại Quảng Nam) ở 6 địa phương trên địa bàn tỉnh.