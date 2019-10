Bệnh nhân không cần mang phim chụp

Sáng 15.10, bà Lan (50 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) đến Bệnh viện (BV) Ung bướu TP khám bệnh. Bà cầm mẩu giấy nhỏ đưa cho bác sĩ (BS), rồi BS kiểm tra trên máy tính kết quả nhũ ảnh của bà vừa chụp. Đây là BV đầu tiên cho phép bệnh nhân (BN) sử dụng hình ảnh phim chụp tại BV được số hóa để có thể xem qua smartphone.

Hiện BV Ung bướu có khoảng 200 BN sử dụng dịch vụ này. “Hình ảnh cung cấp rất đa dạng, đẹp; BV chụp bao nhiêu ảnh thì cung cấp online hết cho BN, chứ không giới hạn 1 - 2 phim như khi in phim ra. Điều này giúp BS điều trị nhìn tổng quát hết các hình ảnh”, BS Trung cho biết thêm.

Theo BS Diệp Bảo Tuấn - Phó giám đốc BV Ung bướu, trong lộ trình tiến tới bệnh án điện tử vào năm 2023, thì gần như tất cả thông tin về y khoa đều phải được số hóa. Đối với công tác chẩn đoán hình ảnh , việc số hóa đã được BV nghiên cứu từ lâu. Thay vì in ra phim thì hình ảnh được xem trực tiếp trên màn hình vi tính tại BV. Tuy nhiên, để sử dụng khi BN ở bên ngoài thì phải qua ứng dụng MyVue (ứng dụng cho phép người bệnh xem kết quả hình ảnh của họ thông qua trình duyệt web - PV), tức hình ảnh chẩn đoán được số hóa mà người bệnh có thể sử dụng bất cứ nơi nào trên thế giới . MyVue đang được BV thuê lại. BS Diệp Bảo Tuấn cho hay BV tiến tới sẽ không sử dụng phim - vì phim chỉ để cho BS đọc.

Nếu không in phim thì sẽ giảm chi phí điều trị cho BN rất nhiều. Hiện nay chi phí in phim chụp cho BN chiếm tới 25 - 30% (phim CT Scanner không cản quang là 600.000 đồng, trong đó 150.000 đồng là tiền phim). BV cũng không tốn không gian lưu trữ; giảm rác thải ra môi trường (tấm phim nhựa chứa bạc, hóa chất, kim loại nặng). BS Tuấn cho biết việc in phim lưu hồ sơ hiện nay vẫn phải thực hiện để thanh toán theo yêu cầu của bảo hiểm y tế (BHYT).