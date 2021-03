Bệnh nhân mở ‘phòng bay’, điều gái tới mở tiệc ma túy trong bệnh viện tâm thần

Tối 31.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, trú H.Thường Tin, Hà Nội), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, trú, H.Thanh Trì) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ tội "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy "; khởi tố, tạm giam Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú xã Văn Bình, H.Thường Tín, Hà Nội) để làm rõ tội "không tố giác tội phạm".