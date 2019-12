Bệnh nhân nổ súng nghi tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương đã tử vong

Theo bác sĩ Chiến, bệnh nhân D. bị trầm cảm đã điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện đã giới thiệu bệnh nhân đi khám chuyên khoa, tuy nhiên bệnh nhân không tuân thủ điều trị.

Lúc 21 giờ ngày 21.12, nam bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương vì trước đó uống quá nhiều thuốc an thần.

Lúc đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng kích động, không hợp tác điều trị. Bệnh nhân được rửa dạ dày cấp cứu, điều trị ổn định sau đó chuyển khoa Nhiễm và chuyển khoa Điều trị theo yêu cầu của gia đình. Tại đây, bệnh nhân có ý định nhảy lầu, nhưng không thành. Bệnh nhân đã xin xuất viện vào trưa ngày 22.12

Lúc 19 giờ 42 phút ngày 22.12, bệnh nhân trở lại bệnh viện cấp cứu. Trong lúc cấp cứu, bác sĩ thăm khám thì bệnh nhân rút súng bắn vào đầu mình. Viên đạn xuyên từ thái dương bên phải sang trái gây tổn thương thùy trán và hốc mắt bên phải.

Ngay lúc đó, bệnh viện tiến hành cấp cứu, kích hoạt báo động đỏ huy động nguồn lực cứu bệnh nhân, đồng thời báo công an xử lý.

Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng hôn mê, thở máy, nguy kịch. Bệnh nhân đã tử vong lúc 3 giờ 20 ngày 23.12. Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo nhanh cho Sở Y tế

Theo bác sĩ Chiến, với người đang điều trị tâm thần, cần tuân thủ điều trị, theo dõi sát, nếu không sẽ dẫn đến những hành động đáng tiếc như trên.

“Bệnh viện đã có phương án ngăn chặn các hành vi quá khích bằng các biện pháp phối hợp với công an phường, công an quận, công an TP, tăng cường lực lượng bảo vệ. Riêng cửa cấp cứu bệnh viện cũng có nhiều lớp bảo vệ. Tuy nhiên, qua trường hợp này, bệnh viện cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác an ninh”, bác sĩ Chiến cho biết thêm.