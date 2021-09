Bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 được điều trị như thế nào?

Điều trị bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 có khác so với người bình thường? Theo bác sĩ Triệu Vũ, cơ bản việc điều trị cho bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 vẫn theo phác đồ của Bộ Y tế gồm hỗ trợ hô hấp, kháng viêm, kháng đông. Theo đó, điều trị các triệu chứng do bệnh ung thư gây ra, đặc biệt là chống đau do ung thư khi di căn qua xương, não, gan… Do đó, phải chú ý giảm đau đúng mức nếu không, đau sẽ làm bệnh nhân mệt và suy kiệt hơn. Điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư cũng phải khéo léo do phần lớn dựa trên morphine, do đó không chú ý có thể gây suy hô hấp nặng hơn. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể có các biến chứng do bệnh như tràn dịch trong bụng, phổi, tim… kèm theo nên phải phát hiện và rút dịch giải áp, nếu không bệnh nhân dễ mệt và suy hô hấp. Thực tế tại bệnh viện, khi tiếp nhận bệnh nhân từ nơi khác, việc điều trị giảm đau, giảm nhẹ thường ít được quan tâm đúng mức. Trong thời gian mắc Covid-19, bệnh nhân ung thư sẽ tạm hoãn các điều trị khác như hóa trị, phẫu thuật… và sẽ tiếp tục sau khi hồi phục bệnh Covid-19 hoàn toàn.