Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập

Tiền thân nơi đây là Trung tâm Barsky điều trị cho bệnh nhân bị sẹo co kéo do bỏng, dị tật bẩm sinh hàm mặt…, do GS Barsky (phẫu thuật viên người Mỹ) thành lập năm 1969. Trung tâm từng điều trị cho “cô bé Napalm” - Kim Phúc, nạn nhân chiến tranh... Năm 1980, nơi đây trở thành Viện RHM VN (trực thuộc Bộ Y tế ); năm 2003 đổi tên thành BV RHM T.Ư TP.HCM.