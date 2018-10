Bí ẩn chủ 27 công trình ở Sóc Sơn sắp bị cưỡng chế

Các hộ có “địa vị xã hội, có ảnh hưởng” nên làm phải thận trọng Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng (BQL) thuộc Sở NN-PTNT Hà Nội về việc rà soát xây dựng trên đất lâm nghiệp có sự quản lý trùng chéo giữa BQL với UBND xã Minh Phú mới đây, có 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ. BQL cho biết qua quá trình kiểm tra đã phát hiện một số hộ dân xây dựng nhà và làm lán trại trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp ở xã Minh Phú. Trước yêu cầu của đơn vị này, một số hộ dân đã tự tháo dỡ hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn còn một số hộ tại khoảnh 11 và 12 (theo quy hoạch rừng 2008) không chấp hành. Cụ thể, có 18 hộ không tự khắc phục với nhiều lý do khác nhau. Theo quy hoạch rừng năm 2008 thì diện tích các hộ đang vi phạm, nhưng qua kiểm tra hồ sơ các hộ cung cấp đều có sổ lâm bạ, có hợp đồng chuyển nhượng qua xã, trong hợp đồng có đất thổ cư, có phiếu thu xây dựng cơ sở hạ tầng, có hóa đơn nộp thuế... Trong 18 hộ đó có công trình do ông Phạm Mạnh Hà là chủ đầu tư. Theo hồ sơ ông Hà cung cấp có sổ lâm bạ cấp từ năm 2003, với diện tích được giao 1.290 m2, đất trắng. Ông Hà còn cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của xã; tình trạng sử dụng đất là thổ cư và vườn quả. Ông Hà dựng khung nhà thép với diện tích 98 m2. Ngày 26.6, BQL lập biên bản làm việc với ông Hà yêu cầu dừng thi công. Ông Hà ký vào biên bản với cam kết tự nguyện tháo dỡ. Tại khoảnh 11 có công trình kết cấu gạch xi măng cát, diện tích 123,2 m2, do bà Đào Thị Thanh Thủy là chủ đầu tư. Ngay khi phát hiện, Trạm bảo vệ rừng Sóc Sơn đã lập biên bản. Bà Thủy có cam kết tự tháo dỡ. Tuy nhiên, đến ngày BQL đưa ra báo cáo này thì các công trình vi phạm chưa được xử lý... Về việc xử lý các công trình sai phạm, thực tế trong 18 công trình vi phạm trên, xã đã cưỡng chế một số công trình trong tháng 10. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 11 phải cưỡng chế xử lý dứt điểm hết 18 công trình này. Bà Vũ Thị Tuyết Lan, Phó bí thư xã Minh Phú, cho biết trong 18 hộ vi phạm có 2 hộ người lâm trường, còn lại là người từ Hà Nội và các tỉnh mua đất xây nhà ở đây. Theo bà Lan, quá trình rà soát cần phải rất cụ thể xem sổ lâm bạ cấp cho các hộ dân trước hay sau thời điểm quy hoạch. Hơn nữa, các hộ có “địa vị xã hội, có ảnh hưởng” nên trình độ hiểu biết và am tường các quy định của luật. “Muốn xử lý các hộ vi phạm này cần phải chặt chẽ, rà soát thẩm định hồ sơ, thẩm định ý kiến các phòng, ban chuyên ngành của UBND H.Sóc Sơn giúp đỡ xã”, bà Lan nói.