Bí ẩn khu đô thị là 'đại bản doanh' đường dây đánh bạc của người Trung Quốc

Chiều nay, 28.7, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng xác nhận, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng vừa đột kích sào huyệt đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành trong khu đô thị Our City (Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).