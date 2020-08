Bị án tự tử trước ngày chấp hành án phạt tù đã qua cơn nguy kịch

Vì chưa có kết quả xét nghiệm của tất cả người dân nên TP.Hội An kiến nghị tỉnh UBND Quảng Nam xem xét kéo dài thời gian phong tỏa khối phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An), nơi có 4 bệnh nhân Covid-19