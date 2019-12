Bị bắt khi đang chở 15.000 bao thuốc lá lậu

Chiều 20.12, Công an TP.Rạch Giá ( Kiên Giang ) cho biết đang tạm giữ Võ Trọng Quí (29 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) liên quan đến hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày (20.12), lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng CSGT Công an TP.Rạch Giá bắt quả tang Võ Trọng Quí khi đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ BS 68B - 009.01, trên xe chở chở 15.000 bao thuốc lá lậu , lưu thông trên tuyến tránh TP.Rạch Giá.

Tại cơ quan công an, Quí khai số thuốc lá lậu trên chở thuê cho đầu nậu từ cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) về TX.Long Mỹ (Hậu Giang) với giá 2 triệu đồng. Khi về đến địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quí bị công an phát hiện bắt giữ.