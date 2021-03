Bị can Lê Tấn Hùng khắc phục hậu quả trong vụ án SAGRI thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Trong số này, các bị can Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc SAGRI; và Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng SAGRI, bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. Có 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng nhân sự hành chính SAGRI; Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty thanh niên xung phong; Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng Công ty thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ lữ hành Hòa Bình quốc tế và Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng công ty này. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”.