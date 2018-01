“Đá bóng” trách nhiệm Hợp đồng EPC số 33 Trước đó, trong phiên xét xử buổi sáng, luật sư Lê Đình Ứng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, cho rằng mức đề nghị của Viện KSND đối với thân chủ mình là quá nặng, thiếu tính thuyết phục. Luật sư Ứng nêu dẫn chứng: chủ trương xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được lập trước khi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn về PVN, thực chất được lập từ trước năm 2010 (điều này đã được bị cáo Đinh La Thăng xác nhận). Cuối tháng 11.2010, bị cáo Sơn mới chuyển về PVN. Do đó, bị cáo không thể tham gia bất kỳ quá trình đàm phán, phê duyệt, chỉ định thầu hay thay đổi công nghệ lò hơi trong dự án này. Luật sư cũng cho rằng, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được HĐTV và Chủ tịch HĐTV của PVN phân công cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó tổng giám đốc chuyên trách về Ban Điện) phụ trách, theo dõi, chỉ đạo. Hợp đồng EPC số 33 và hợp đồng chuyển giao chủ thể 4194 cũng do bị cáo Nguyễn Quốc Khánh ký. Do đó, theo luật sư Ứng, các vấn đề liên quan đến hợp đồng EPC số 33 không cần thiết phải báo cáo với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vì không phải là người phụ trách trực tiếp. Đối với hành vi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo tạm ứng vốn và nhắc nhở Ban Quản lý dự án chuyển tiền cho PVC, luật sư Ứng cho rằng, tại điều 6.2 của Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đầu tư phát triển của PVN, sau khi nhận được kế hoạch cấp vốn hàng quý do Ban quản lý dự án trình, chậm nhất sau 7 ngày Tổng công ty phải cấp vốn cho Ban quản lý dự án để thanh toán cho nhà thầu. Điều 5 của Quy chế còn quy định, Ban quản lý dự án còn có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và hiệu quả vốn đầu tư cho dự án. Từ đó, luật sư xác định, việc quản lý sử dụng số tiền tạm ứng này Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã được HĐTV và Tổng giám đốc giao nhiệm vụ và ủy quyền thay mặt chủ đầu tư là PVN quản lý phần vốn này.