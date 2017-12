Ngày 22.12, luật sư Phan Trung Hoài - người đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng , đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị xem xét, quyết định nhập để tiến hành điều tra trong cùng một vụ án đối với các hành vi liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí VN (PVN) thời kỳ 2009 - 2011.