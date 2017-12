Trịnh Xuân Thanh và chiếc vali chứa 14 tỉ đồng Ngày 21.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án ‘‘tham ô tài sản’’ xảy ra tại Công ty CP bất động sản điện lực dầu khí (PVP Land) và Công ty CP Minh Ngân, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 8 bị can về tội tham ô tài sản, gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC); Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, Chủ tịch Công ty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán Công ty CP Minh Ngân; Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan; Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy. Theo kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là Công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất. Việc thanh toán hợp đồng này đã tạo ra chênh lệch giá để các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỉ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản nhà nước). Giá trị tài sản đã bị các đối tượng chiếm đoạt được là 49 tỉ đồng. Động cơ phạm tội của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch giá. Đối với Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy là để được hưởng tiền môi giới. Còn động cơ phạm tội nhóm ông Lê Hòa Bình, Huỳnh Thị Kim Thoa và Thái Kiều Hương là muốn mua và bán được cổ phần. Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Mạnh Thắng, khai nhận sau khi thương vụ mua bán thành công, vào ngày 6.4.2010 đã nhận 19 tỉ đồng từ Thái Kiều Hương, sau đó giữ lại 5 tỉ đồng, còn 14 tỉ đồng để trong một chiếc vali chuyển cho Trịnh Xuân Thanh. Thanh khai sau khi nhận vali mang về nhà mở thấy có nhiều tiền nhưng không đếm. Khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Công ty CP Minh Ngân, Trịnh Xuân Thanh đã trả lại tiền cho Đinh Mạnh Thắng và cả hai hoàn trả khoản tiền 19 tỉ đồng cho Thái Kiều Hương. Cơ quan CSĐT xác định, việc Trịnh Xuân Thanh hoàn trả lại tiền khi vụ án đã khởi tố nên hành vi phạm tội đã hoàn thành và PVP Land vẫn bị chiếm đoạt tài sản do bán ''hớ''.