Bị cáo Đinh Ngọc Hệ: Trúng đấu giá rồi thu phí thế nào không quan tâm (!?)

Ông Đinh La Thăng và Út “trọc” lại hầu tòa vì sai phạm tại dự án cao tốc

"Sao biết số tiền này để bỏ giá thầu?"

Đinh Ngọc Hệ là người thành lập Công ty Yên Khánh, giao cháu ruột là bị cáo Vũ Thị Hoan làm Giám đốc và chỉ đạo bị cáo Phạm Văn Diệt điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Yên Khánh.

Tại tòa, Đinh Ngọc Hệ trình bày đa số hành vi của bị cáo theo cáo trạng nêu là không đúng và l ời khai của các đồng phạm đa số cũng không đúng.

“Nội dung cáo trạng chỉ đúng một phần, đó là cổ phần các công ty liên quan đều là của bị cáo (Công ty Yên Khánh, Công ty Khánh An, Công ty Đức Bình - PV). Công ty Yên Khánh do bị cáo nhờ Hoan đứng tên giùm; chỉ đạo Hoan tất cả phải theo lời của Diệt và phòng pháp chế; mua một biệt thự của Licogi 13 (do ông Phạm Văn Thăng làm Giám đốc) là được giới thiệu chứ không phải gây áp lực để mua rẻ.

Khi được chủ tọa nhắc lại từng hành vi phạm tội của mình theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ phủ nhận toàn bộ.

Cụ thể, thời điểm tham gia lập hồ sơ để mua quyền thu phí cao tốc, Đinh Ngọc Hệ khai sau khi xem trên tivi biết Công ty Cửu Long bán quyền thu phí nên nói Diệt tìm hồ sơ mua, tham gia. Khi tham gia, chỉ đạo Diệt bỏ giá đúng hơn 2.004 tỉ đồng.

“Sao biết số tiền này để bỏ giá thầu?”, chủ tọa hỏi. Đinh Ngọc Hệ khai, trên thông báo tham gia bán quyền thu phí có đề cập số tiền. Đồng thời Hệ khai có một số lần cùng Diệt đến gặp đại diện Công ty Cửu Long nhưng Hệ trình bày mục đích đến gặp do biết Công ty Cửu Long có nhiều công trình mà Công ty Thái Sơn muốn tham gia, và đến gặp để tìm hiểu.

Tòa hỏi gì Đinh Ngọc Hệ cũng trả lời "không biết"

Về làm hồ sơ để tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc, Đinh Ngọc Hệ khai không chỉ đạo gì với Diệt. Việc làm giả báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh, Công ty Khánh An, bị cáo không biết.

Chủ tọa thắc mắc Đinh Ngọc Hệ lập công ty ra để làm gì và quản lý công ty ra sao khi hỏi cái gì cũng không biết, Hệ trả lời: “Do tin tưởng Diệt nên giao toàn bộ cho Diệt điều hành. Tôi tin tưởng nên chỉ quản lý chủ trương chung, nắm số liệu chung”.

Chủ tọa gắt: “Tin tưởng giao công việc nhưng quá trình hoạt động, nguồn thu được bao nhiêu thì bị cáo phải quản lý, chứ không phải giao tuyệt đối, thích làm gì thì làm”.

Chủ tọa hỏi sau khi trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc, việc thu phí được tiến hành như thế nào, Hệ khai: “Không quan tâm và giao cho Diệt triển khai toàn bộ, không chỉ đạo gì nữa”.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Vậy trúng đấu giá làm gì? Bị cáo phải xác định lời, lỗ như thế nào sau khi thu phí chứ. Bị cáo thấy mình trình bày có mâu thuẫn không. Người khác nghe bị cáo trình bày vậy có chấp nhận được không?”. Hệ trả lời: “Chấp nhận được ạ”.

Đối với hành vi mua, cài phần mềm để làm sai lệch số liệu tiền thu phí, Đinh Ngọc Hệ cũng khai không biết gì vì đã giao quyền thu phí cho Diệt chỉ đạo và điều hành.