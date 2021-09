Bị cáo đồng loạt xin miễn bồi thường tiền vụ án Ethanol Phú Thọ

Trước tòa, bị cáo Vũ Thanh Hà, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), cho rằng bản án 6 năm 6 tháng tù giam và khoản bồi thường 100 tỉ đồng là không hợp lý khi vai trò của bị cáo là thụ động, buộc phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Mặt khác, bị cáo này cũng cho rằng việc PVB bị thiệt hại do nguyên nhân chủ quan là quá trình triển khai dự án có sai phạm của chủ đầu tư, nhà thầu PVC và nguyên nhân khách quan do biến động của thị trường thế giới . Do đó, ông Hà đề nghị xem xét được giảm án và miễn trách nhiệm dân sự.