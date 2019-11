Bị cáo Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt trong phiên xử đại án ngàn tỉ

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm bị xét xử vì gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.362 tỉ đồng. Theo đó, Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù, bồi thường 16.791 tỉ đồng. Đồng thời, trong cả giai đoạn 1 và 2 vụ án, tòa đều xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn do bị cáo bị bệnh nặng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Phấn bị khởi tố bị can ngày 22.3.2017. Nhưng từ ngày 6.3.2017, bà này được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (Q.7, TP.HCM) cấp cứu. Từ đó đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhiều lần đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng để hỏi cung, nhưng bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi đều không trả lời.

Kết luận của Hội đồng giám định y khoa do Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định, kết luận bà Phấn mất sức khỏe 93%, do các bệnh cao huyết áp giai đoạn 2, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, thoái hóa khớp gối... và không có khả năng đi lại.