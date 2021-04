Bị cáo khai thuê phòng sử dụng ma túy: Tòa và VKS tranh chấp tội danh

Theo cáo trạng, ngoài tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Viện KSND Q.11 (VKS) còn truy tố bị cáo Luân về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, ngày 1.8.2020, tại đường Bình Thới (P.14, Q.11) tổ tuần tra Đội CSGT Công an Q.11 phát hiện Luân, Ngọc và Trần Chấn Nguyên chở 3 nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện Luân, Ngọc cất giữ 2 gói tinh thể không màu trong túi quần. Qua giám định, Luân cất giữ trái phép 0,4463gam ma túy loại Methamphetamine và Ngọc đang cất giữ trái phép 0,9730 gam ma túy loại Methamphetamine.

Tại CQĐT, Luân, Ngọc và Nguyên đều thừa nhận cất giữ trái phép ma túy để sử dụng. Ngoài ra, cả ba khai nhận thêm lúc 19 giờ cùng ngày, Luân đã thuê phòng tại Phòng cho thuê H.L (Q.11), cung cấp ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy để ba người sử dụng.

Về phần mình, Ngọc khai số ma túy mà mình cất giữ là của Nguyên. Do chỉ có lời khai của Ngọc và không có chứng cứ nào khác nên không đủ căn cứ xử lí hình sự đối với Nguyên. Do Nguyên không có nơi cư trú ổn định, nên cơ quan công an đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 21 tháng