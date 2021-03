Bị cáo trưng ảnh “sinh hoạt riêng tư” với nguyên Chánh án TAND tỉnh

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Ngọc Nữ về tội gây rối trật tự công cộng hôm qua (18.3), bị cáo trưng ảnh chụp chung và đề nghị triệu tập nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo không bảo đảm.

Vì sao phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Nữ tiếp tục tạm dừng? Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, phiên tòa đang trong phần xét hỏi thì bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ bất ngờ bóp đầu, rồi lấy chai dầu bôi lên đầu, lên mặt. Lập tức luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo đứng dậy đề nghị HĐXX cho dừng xét hỏi vì sức khỏe bị cáo có vấn đề. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Như Xuân, cho phép bị cáo nằm lên chiếc ghế dài ngay tại tòa để đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe. Sau đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, giao bị cáo cho gia đình chăm sóc sức khỏe . Bị cáo Nữ được người nhà khiêng ra xe ô tô chở đi khỏi tòa lúc 10 giờ 35.

Cung cấp cho tòa ảnh chụp chung với nguyên chánh án TAND Bình Thuận

Trước đó, trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cũng đã hỏi ý kiến của LS bào chữa về quan điểm vắng mặt một số người có nghĩa vụ liên quan, thì người này trả lời đã có văn bản đề nghị tòa triệu tập ông Biện Văn Hoan, nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận

Liên quan đến diễn biến tại phiên tòa, PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Biện Văn Hoan để tìm hiểu rõ thêm nguồn gốc những tấm ảnh mà bị cáo Nữ trưng ra, nhưng ông Hoan không bắt máy dù điện thoại đổ chuông. Về người tên Sơn mà Nữ khai ở TAND Q.12 (TP.HCM), PV Thanh Niên tìm hiểu và biết đơn vị này có một người tên Sơn, nhưng trong ngày hôm qua cũng không liên lạc được. LS này phát biểu: “Việc triệu tập ông Biện Văn Hoan đến tòa là cần thiết, vì nó là mối quan hệ nhân quả trong vụ án này”. Bị cáo Nữ, khi được tòa hỏi cũng đồng ý với quan điểm của LS. Bị cáo nói: “Triệu tập Biện Văn Hoan đến xem có dám đối chất với tôi không?”. Bị cáo còn giơ lên cho HĐXX xem tập ảnh và nói đó là những hình ảnh chụp chung với ông Biện Văn Hoan trong các lần sinh hoạt có tính chất riêng tư, đồng thời chuyển cho thư ký tòa để cung cấp cho chủ tọa. LS này phát biểu: “Việc triệu tập ông Biện Văn Hoan đến tòa là cần thiết, vì nó là mối quan hệ nhân quả trong vụ án này”. Bị cáo Nữ, khi được tòa hỏi cũng đồng ý với quan điểm của LS. Bị cáo nói: “Triệu tập Biện Văn Hoan đến xem có dám đối chất với tôi không?”. Bị cáo còn giơ lên cho HĐXX xem tập ảnh và nói đó là những hình ảnh chụp chung với ông Biện Văn Hoan trong các lần sinh hoạt có tính chất riêng tư, đồng thời chuyển cho thư ký tòa để cung cấp cho chủ tọa.

Chủ tọa nhắc nhở bị cáo: “Tòa hỏi cái gì bị cáo khai cái đó. Đây chưa phải là phần tranh luận”. Sau đó, thẩm phán Xuân hỏi quan điểm của đại diện Viện KSND TP.Phan Thiết giữ quyền công tố tại tòa. Kiểm sát viên Nguyễn Hạ Vỹ Khôi cho rằng: “Không cần thiết phải triệu tập ông Biện Văn Hoan, vì khi xảy ra vụ án gây rối trật tự công cộng, ông Hoan không có mặt. Đề nghị tòa tiếp tục xét xử”.

Cũng tại phần khai mạc phiên tòa, Trần Thị Ngọc Nữ còn đề nghị chủ tọa cho triệu tập “hai người anh của bị cáo đến làm chứng”, vì 2 người này cùng đi với bị cáo đến TAND tỉnh Bình Thuận vào ngày 28.6.2018. “Khi bị cáo đến tòa có 2 ông anh của bị cáo cùng đi. Một anh Sơn là đại tá làm ở Công an TP.HCM (?); một anh nữa cũng là Sơn làm ở TAND Q.12 (?)”, bị cáo Nữ nói. Thẩm phán Xuân giải thích, trong quá trình xét xử, khi thấy người nào cần thiết thì tòa sẽ triệu tập. Ngoài ra, cũng trong phần thủ tục, bị cáo Nữ còn đề nghị thay đổi đại diện Viện KSND TP.Phan Thiết giữ quyền công tố tại tòa mà không đưa ra lý do.

Hiểu biết pháp luật hạn chế, lại nhận ủy quyền tham gia tố tụng vụ án ?

Trong phần xét hỏi, chủ tọa hỏi bị cáo Nữ ngày 28.6.2018 đến TAND tỉnh Bình Thuận làm gì, bị cáo Nữ khai do đã hẹn trước với Chánh án Biện Văn Hoan và thẩm phán Lương Thanh Chín. “Bị cáo đến để hỏi vì sao khi tuyên án trong phần phân chia tài sản của vợ chồng bà Huỳnh Vũ Mai Vương (mà Nữ được ủy quyền tham gia tố tụng - PV) có sự khác nhau so với bản án ban hành. Tuy nhiên khi đến tòa thì chánh án và thẩm phán không cho gặp. Do bức xúc nên bị cáo có quay phim và nói mấy câu”, bị cáo Nữ khai.

Ngay sau đó, chủ tọa cho chiếu lại các clip mà Nữ đã quay rồi phát trên mạng xã hội bằng tài khoản “Nu Tran” từ ngày 28.6.2018. Lúc này, bị cáo Nữ thừa nhận lời nói chửi bới trong clip chính là của bản thân và do bản thân quay, đưa lên mạng. Chủ tọa hỏi: “Bị cáo thấy mình làm như vậy được không, có sai không?”. Bị cáo Nữ: “Do bị cáo bức xúc và do hiểu biết pháp luật hạn chế, nên mong tòa xử theo quy định”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Sao bị cáo hiểu biết pháp luật hạn chế mà lại đi nhận ủy quyền tham gia tố tụng vụ án tranh chấp của bà Vương?” thì bị cáo Nữ im lặng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Phan Thiết, ngày 28.6.2018, Trần Thị Ngọc Nữ cùng chồng là Trần Văn Đoàn và bà Huỳnh Vũ Mai Vương đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận đòi gặp thẩm phán Lương Thanh Chín và Chánh án Biện Văn Hoan để thắc mắc về bản án phân chia tài sản sau ly hôn của vợ chồng bà Vương mà Nữ được ủy quyền tham gia giải quyết vụ án. Do chánh án và thẩm phán không gặp nên Nữ đã dùng điện thoại quay phim trực tiếp có hình ảnh và âm thanh (livestream) lên mạng qua tài khoản cá nhân. Nữ đi từ tầng 1 lên tầng 3 chửi bới, gọi tên Chánh án Biện Văn Hoan và thẩm phán Lương Thanh Chín. Cho đến 12 giờ trưa cùng ngày, Nữ mới rời tòa, sau đó 14 giờ lại đến tòa quay phim, trực tiếp lên mạng chửi tiếp, khiến cho các cuộc họp của TAND tỉnh Bình Thuận phải di dời phòng họp nhiều lần; các phiên tòa khác đang xét xử cũng bị ảnh hưởng. Cáo trạng quy kết, việc Nữ đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận chửi bới, gây rối, xúc phạm cán bộ rồi livestream lên mạng xã hội (2 lần trong một ngày, mỗi lần đều cấu thành tội phạm độc lập) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động của tòa; gây bất bình trong dư luận quần chúng.