Bị công an tóm gọn ở nhà bạn gái khi đang trốn truy nã

Chiều 27.4, Công an H.Đức Huệ ( Long An ) tiến hành bàn giao Nguyễn Lý Hải (21 tuổi, ngụ ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) cho Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) xử lý theo thẩm quyền. Hải là đối tượng bị truy nã do tham gia trong nhóm chém người gây thương tích, đồng bọn sa lưới còn y trốn thoát.