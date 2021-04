Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh về TP.HCM

“Kịch bản” truy vết người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho rằng TP.HCM đề xuất phạt thật nặng người nhập cảnh trái phép dù người đó có kết quả âm tính hay dương tính với Covid -19, bởi tất cả đều phải điều tra truy vết, xét nghiệm.

Về tìm người nhập cảnh trái phép do ngành công an thực hiện; còn về y tế, khi có báo cáo ca nhập cảnh trái phép được phát hiện từ công an hay quần chúng thì sẽ nhanh chóng tiếp cận điều tra dịch tễ xem có họ tiếp xúc như thế nào để điều tra tiếp. Song song đó là lấy mẫu xét nghiệm.

“Bất cứ khi nào báo có người nhập cảnh trái phép, không đợi kết quả xét nghiệm, lực lượng y tế ngay lập tức phải đi truy vết xem người này có tiếp xúc với ai, đi đâu. Đó cũng là vấn đề rất cực”, bác sĩ Dũng nói.

Duy Tính