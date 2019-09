Bị dây điện siết cổ khi đang chạy xe trên đường

Chiều ngày 2.9, Công an P.6, TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết khoảng 15 giờ ngày 2.9, anh Nguyễn Hoài Huy (38 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Châu Thành, Bến Tre; công tác trong lực lượng Công an tỉnh Bến Tre) đang chạy trên trường Trương Định, P.6, TP.Bến Tre thì bị dây điện (loại dây điện nối từ dây chính cặp lộ với thiết bị wifi có dây dùng trong nhà) thòng xuống siết vào cần cổ khiến anh Huy phải nhập viện cấp cứu.