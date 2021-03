Bị khách lừa 3 iPhone, nữ cửa hàng trưởng tham ô 38 điện thoại để đền

Chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thịnh (31 tuổi, hộ khẩu tổ 28 P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, tạm trú K321 Tôn Đản, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội tham ô tài sản.