Bị lập biên bản 'đi khỏi nơi cư trú' khi đi dự buổi tiếp xúc cử tri

Bị can được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, từ ngày 3.11.2020 đến ngày 3.3.2021, trong lúc bị can đang bị khởi tố về hành vi "làm nhục người khác".

Ngày 27.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã có kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nhanh (28 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, H.Trảng Bom) về tội "làm nhục người khác" theo khoản 2 Điều 155 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sáng 27.11, hay tin có buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại thị trấn Trảng Bom, Nguyễn Văn Nhanh đã đến dự để trình bày ý kiến.

Tiếp đó, nghe tin Công an xã Bàu Hàm đến lập biên bản về việc đi khỏi nơi cư trú, Nhanh tức tốc chạy về nhà, nhưng công an xã đã rời đi. Sau đó, Nhanh đến trụ sở Công an an Bàu Hàm hỏi rõ vụ việc và xin cho xem biên bản nhưng không được đồng ý.

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo Điều 123 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng. Theo đó, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn này phải làm giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép. Đồng thời, trường hợp bị can vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

“Nếu bị can vi phạm các nghĩa vụ trên thì sẽ bị tạm giam”, luật sư Hùng nhấn mạnh.

Bức xúc, livestream nói xấu lãnh đạo

Trước đó, ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom khởi tố bị can đối với Nhanh về hành vi “làm nhục người khác”.

Đến ngày 6.11, quyết định trên được Phó viện trưởng Viện KSND H.Trảng Bom ký phê chuẩn. Sau gần 1 tháng điều tra, vào ngày 27.11 Công an H.Trảng Bom đã hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Nhanh.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình sinh sống, Nguyễn Văn Nhanh cho rằng chủ tịch UBND H.Trảng Bom là bà Vũ Thị Minh Châu và Phó chủ tịch là bà Lương Thị Lan có liên quan đến việc giải quyết đất khu vực công trình thủy lợi hồ suối Đầm (xã Bàu Hàm), làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhanh và một số người dân xung quanh.

Từ đó, Nhanh đã sử dụng 2 tài khoản Facebook gồm Hồ Bàu Hàm, Người Bàu Hàm để phát trực tiếp clip có âm thanh, hình ảnh. Trong đó Nhanh đã có lời nói xúc phạm, miệt thị, chửi rủa… bà Châu và bà Lan. Đồng thời, Nhanh kêu gọi mọi người xem livestream, chia sẻ các video này với “mục đích hạ thấp danh dự, uy tín, gây áp lực cho bà Châu, bà Lan cũng như UBND H.Trảng Bom để giải quyết vụ việc theo yêu cầu và nguyện vọng của Nhanh” kết luận điều tra ghi.

Phát hiện sự việc, bà Châu và bà Lan đã gửi đơn tố cáo Nhanh xúc phạm nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự đến Công an H.Trảng Bom.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Đồng Nai đối với 2 clip do Nguyễn Văn Nhanh đăng tải.

Tháng 9 và tháng 10.2020, Sở TT-TT tỉnh Đồng Nai gửi kết quả giám định tư pháp, kết luận 2 đoạn clip có một số nội dung liên quan đến bà Vũ Thị Minh Châu và bà Lương Thị Lan. Đồng thời, khẳng định những nội dung trên vi phạm điểm b, khoản 3, khoản 5, Điều 16, Chương III luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Từ những căn cứ trên, Nhanh bị khởi tố và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.