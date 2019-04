Bỏ trốn khi bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bị phát lệnh truy nã

Vào lúc 20 giờ ngày 23.4, lực lượng Công an P.1 (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã ập vào một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc KP.3, P.1) để bắt giữ Lê Văn Huy (24 tuổi, nguyên quán H.Vĩnh Linh, thường trú KP.2, P.1) can tội trộm cắp tài sản khi Huy đang lẩn trốn tại đây. Trước đó, Huy bị cấm đi khỏi nơi cư trú , nhưng vẫn bỏ trốn, nên bị phát lệnh truy nã.

Theo hồ sơ của cơ quan công an cung cấp, trước đó, Huy đã bị Cơ quan CSĐT (Công an H.Cam Lộ, Quảng Trị) khởi tố về tội danh “ Trộm cắp tài sản ”.

Trong thời gian làm thủ tục điều tra, Huy được gia đình bảo lãnh và cơ quan chức năng đã có lệnh cấm Huy rời khỏi địa phương. Nhưng sau đó, Lê Văn Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 12.4.

Đến ngày 18.4, Cơ quan CSĐT (Công an H.Cam Lộ) đã ra quyết định truy nã đối với Huy khi Huy vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, Công an P.1 đã bàn giao Huy cho Công an H.Cam Lộ, Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản.