Nguyễn Hữu Linh không ở Đà Nẵng, có vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú?

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.4, Viện KSND Q.4 (TP.HCM) phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1, điều 146, bộ luật Hình sự 2015 (khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù), đồng thời phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Về lý do không tạm giam, theo các cơ quan tiến hành tố tụng Q.4, bị can Linh phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, có thông tin cho rằng bị can không có mặt tại địa chỉ thường trú. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 23.4, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xác nhận bị can Linh đăng ký hộ khẩu thường trú tại 30 Lê Lợi (P.Thạch Thang), nhưng thực tế từ lâu ông Linh không còn ở địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trước khi khởi tố vụ án và bị can, Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP.HCM có phối hợp với Công an P.Thạch Thang để lấy lý lịch cá nhân, nhưng sau khi khởi tố bị can, hiện công an phường vẫn chưa nhận được thông báo từ TP.HCM về việc đề nghị phối hợp trong công tác quản lý bị can tại địa phương.

Theo quy định, nếu bị can Linh tiếp tục cư trú tại P.Thạch Thang thì Công an Q.4 cần gửi các thông báo, quyết định khởi tố, bổ sung lý lịch bị can theo thủ tục cho công an phường để tiếp tục thực hiện lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Nguyễn Hữu Linh đang đăng ký tạm trú dài hạn tại Q.2 (TP.HCM) và đây cũng là địa chỉ bị can này đăng ký với CQĐT và Viện kiểm sát để triệu tập làm việc, lấy lời khai khi cần. Nguồn tin của PV Thanh Niên cũng xác nhận khi được triệu tập đến trụ sở công an quận để tống đạt các quyết định, bị can Linh đã đến đúng theo quy định và tới thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bỏ trốn.

Trả lời câu hỏi việc ông Linh không ở nơi thường trú có vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú? Luật sư Trần Thanh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng cấm đi khỏi nơi cư trú không có nghĩa buộc bị can phải ở ngay tại địa chỉ đăng ký thường trú.

“Trong trường hợp được tại ngoại điều tra, bị can phải đăng ký một địa chỉ thường trú hoặc tạm trú với cơ quan tiến hành tố tụng, có sự giám sát của chính quyền địa phương, giấy cam đoan bị can sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo luật định. Khi thay đổi địa chỉ mới thì bị can cũng phải báo với các cơ quan tiến hành tố tụng và được sự đồng ý của các cơ quan này. Trường hợp ông Linh thay đổi địa chỉ mới mà không báo, gây khó khăn trong việc điều tra, xác minh thì CQĐT, Viện KSND có thể áp dụng biện pháp tạm giam”, LS Thanh nói.