Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 13.8, Tổ tuần tra lưu động Công an H. Châu Thành kiểm tra hành chính đối với Ninh Duy H., khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường 781 thuộc ấp Tam Hạp, xã Thái Bình (H. Châu Thành).

Ninh Duy H. làm việc với cơ quan công an

Do H. không đưa ra được lý do chính đáng nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cấp thiết , không giấy phép lái xe và đồng thời tạm giữ phương tiện.

Sau đó, H. về nhà và đăng lên tài khoản Facebook có nickname “Đồ Gỗ Tây Ninh" với nội dung không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng chức năng. Qua xác minh, Công an H. Châu Thành đã mời Ninh Duy H. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Ninh Duy H. thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự lực lượng công an và H. xin gỡ bài viết. Công an H. Châu Thành đã lập biên bản, trình cấp trên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.