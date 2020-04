Bị phạt tiền vì tung tin người về từ Bạch Mai không cách ly y tế

Ngày 2.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa ra quyết định phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với chị Điền Thị Phương Anh (18 tuổi, ngụ tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Nội dung đăng tải ghi: “Công ty giày Adora Tam Điệp, Ninh Bình nhà H xuất hiện công nhân từ ổ dịch Bạch Mai chăm người nhà ốm về, không khai báo y tế cách đây 2 ngày đã bị sốt, ngày mai công ty đóng cửa”.

Sau khi phát hiện, chiều ngày 1.4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Nho Quan đã phối hợp điều tra và xác định, nội dung đăng tải trên của chị Phương Anh là sai sự thật, gây hoang mang dư luận