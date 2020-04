Trà Vinh: Bị phạt 12,5 triệu vì đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 trên Facebook

Ngày 1.4, Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Ngọc Thanh (27 tuổi, ngụ ấp 8, xã An Trường, H.Càng Long) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “ Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật , vu khống xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.”

Cụ thể, từ ngày 27.1 đến ngày 14.2, Đặng Ngọc Thanh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Đặng Thanh” đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương như: “Người đàn ông quốc tịch Singapore khỏe mạnh về ấp 5A, xã An Trường, bất ngờ đột tử, có nhiều biểu hiện nghi vấn giống Coronavirus”; “Virus Corona không đáng sợ. Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm Coronavirus nhưng bệnh nhân vẫn ngoan cố không chịu thở mới dẫn ra nghĩa trang thui”; “Ai lây Corona cho tui đi, tui chạy thẳng vô đồn công an liền khỏi cần giấy mời”; “Sống ở Việt Nam được phép nói Hoa Kỳ để rò rỉ virus Wanacry…”.