Ai xử lý những thông tin sai sự thật ?

Thực tế việc xử lý các chủ tài khoản (thông tin sai sự thật) không đơn giản do phải xác minh chủ sở hữu tài khoản là ai để mời làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngoài 14 chủ tài khoản đã chuyển cho Sở TT-TT xử lý, Công an TP vẫn đang kiểm tra, xác minh nhiều tài khoản khác đưa tin sai sự thật; đồng thời căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính.

Theo vị này, hiện các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi thông tin sai sự thật, bao gồm: Công an TP, Sở TT-TT, công an và UBND 24 quận, huyện. Do đó, nếu công an quận, huyện xác định được chủ tài khoản vi phạm là công dân đang sinh sống trên địa bàn thì có thể xử lý luôn.

Cũng liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, ngày 8.2, đại diện Sở TT-TT TP cho biết đã gửi giấy mời tới 14 chủ tài khoản mạng xã hội làm việc vào tuần sau để làm rõ các thông tin đăng trên Facebook liên quan đến dịch bệnh nCoV.

Trước đó, trong 2 ngày 6 - 7.2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ngô Thanh Vân đã làm việc với Sở TT-TT vì đăng thông tin trên Facebook khi chưa kiểm chứng. Thanh tra Sở TT-TT đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật theo điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định số 174 năm 2013 của Chính phủ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 2 nghệ sĩ này.

Đại diện Sở TT-TT TP thông tin, trong quá trình làm việc, các nghệ sĩ đều thể hiện tinh thần hợp tác, biết sửa sai và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, khẳng định mục tiêu của Sở không phải là xử phạt để thu tiền mà muốn giúp người vi phạm, mà cụ thể là các nghệ sĩ hiểu về hành vi thiếu chuẩn mực của mình.