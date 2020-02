Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM quyết xử lý 3 nghệ sĩ đưa tin sai về dịch Corona

Công an làm việc với bác sĩ đăng tin sai về vi rút Corona Học sinh lớp 11 làm giả phiếu kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Corona Ngày 4.2, Sở TT-TT TP.Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Cần Thơ mời làm việc đối với nữ bác sĩ T.T.T.T vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV); đồng thời lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 31.1, trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ này đăng thông tin “Cần Thơ đã có bệnh nhân Corona mọi người tăng cường bảo vệ sức khỏe nhé. Ăn uống bổ sung vitamin và khoáng chất nhé”. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định Facebook này của bác sĩ T., đang làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ viện . Nội dung trên đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Cùng ngày 4.2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 03) Công an Lâm Đồng xác định được người làm giả phiếu kết quả xét nghiệm một trường hợp dương tính với vi rút Corona (nCoV) ghi của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng là một học sinh lớp 11 ở P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sáng 4.2, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phát hiện trên mạng xã hội đang lan truyền phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính nCoV của một bệnh nhân ghi lấy mẫu ngày 3.2.2020 do bệnh viện này thực hiện, nên báo ngay Công an Lâm Đồng. Chỉ sau 1 buổi vào cuộc, Công an Lâm Đồng xác định được học sinh làm giả mạo giấy xét nghiệm nói trên. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý nghiêm. Mai Trâm - Lâm Viên