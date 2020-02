Công an làm việc với nữ bác sĩ đăng tin sai sự thật về virus Corona

Ngày 4.2, Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ mời nữ bác sĩ T.T.T.T. lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra tại Cần Thơ. Đồng thời lập biên bản vi phạm để xử lý nữ bác sĩ này theo quy định của pháp luật.