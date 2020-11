Bị phạt vì đăng tin vu khống liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Hải quan tỉnh An Giang cho hay đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi đang vận chuyển gần 11 ký ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Đức Tâm, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 26.11, Công an TP.HCM cho biết Công an P.Bến Nghé, Q.1, đang tạm giữ nghi can Phan Duy Tính (23 tuổi, thường trú tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.